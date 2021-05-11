شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الدولية: الصين استحوذت على 50 % من النمو في قدرة الطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير لوكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء بأن الطاقة المتجددة نمت العام الماضي بأسرع وتيرة في عقدين بقيادة الصين، وأنها ستواصل النمو في العامين المقبلين.

وارتفعت القدرة الجديدة للطاقة المتجددة 45 بالمئة في 2020 لتصل إلى 280 جيجاوات العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 1999، حتى رغم حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأخيرات في نشاط البناء بسبب تأثير كوفيد-19.

وقال التقرير إن الصين استحوذت على 50 بالمئة من النمو في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي، وستشكل 45 بالمئة هذا العام و58 بالمئة في 2022.

وعالميا، قالت وكالة الطاقة الدولية في توقعات لسوق الطاقة المتجددة إنه من المتوقع إضافة قدرة جديدة بحوالي 270 جيجاوات هذا العام ونحو 280 جيجاوات في 2022.

تزيد هذه التوقعات بأكثر من 25 بالمئة عن التوقعات السابقة للوكالة في نوفمبر تشرين الثاني، إذ باعت الحكومات في عطاءات كميات غير مسبوقة من الطاقة المتجددة ووقعت الشركات عددا قياسيا من اتفاقيات شراء الطاقة.

وباعت الحكومات بالعطاءات 75 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية العام الماضي، بزيادة 20 بالمئة عن 2019.