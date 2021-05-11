وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان هاتفيا تنسيق المواقف حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزيرا خارجية السعودية والأردن، اليوم الثلاثاء، هاتفيا تنسيق المواقف حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، فقد تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر.

وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.