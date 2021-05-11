اخبار العالم

وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان هاتفيا تنسيق المواقف حيال القضايا العربية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرا خارجية والأردن يبحثان هاتفيا تنسيق المواقف حيال القضايا العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزيرا خارجية السعودية والأردن، اليوم الثلاثاء، هاتفيا تنسيق المواقف حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

 

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، فقد تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر.

 

وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا