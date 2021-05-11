عملية إطلاق نار داخل مدرسة في روسيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

قتل 7 أشخاص وأصيب 10 آخرين في إطلاق نار وقع، الثلاثاء، بإحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا.



ونقل إعلام محلي عن مصادر في هيئة الطوارئ بالبلاد قولها إن مجهولين أطلقا النار في المدرسة وترافق الهجوم مع انفجار.

وأضافت المصادر أن أحد المهاجمين قاصر وتم القبض عليه، فيما أخلت السلطات مبنى المدرسة عقب وقوع الحادث.

وحسب شاهد عيان، قفز عدد من الطلاب من نافذة المدرسة بعد سماع دوي إطلاق النار.