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«بيونتك» الألمانية تعتزم إنتاج لقاحاتها في سنغافورة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية أنها ستستثمر "مئات الملايين" من الدولارات لإنشاء مقر لها في جنوب شرق آسيا في سنغافورة، فيما تقول إنه خطوة أولى لتوسيع عملياتها في المنطقة.

وقالت الشركة - التي طورت لقاح مضاد لفيروس بالاشتراك مع "فايزر" الأمريكية - إنها تخطط لأن تفتتح هذا العام مقرها الإقليمي في سنغافورة ، وتبدأ في بناء منشأة تصنيع، لتكون أول منشأة تنتج مستحضرات بتقنية mRNA في البلد الآسيوي، ويتوقف ذلك على اعتماد التخطيط، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

ولفتت "بيونتك" إلى أن الموقع سيوفر ما يصل إلى 80 وظيفة وقد يبدأ تشغيله بحلول عام 2023.

وقال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي للشركة التي بدأت المفاوضات مع سنغافورة منذ أكثر من عام، إن الاستثمار فيها هو "الخطوة الأولى التي تظهر أننا نوسع [شبكة التصنيع الخاصة بنا] من أوروبا لنضع بصمتنا في آسيا".

وقال شاهين إن الاتفاقية الأخيرة، التي ستخصص بموجبها الشركة لسنغافورة نسبة من اللقاحات المصنعة فيها، ستساعد الشركة على بناء مركز "يمكنه خدمة أجزاء من آسيا وبالتالي تقليل العبء على التصنيع العالمي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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