شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل 1919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الثلاثاء تسجيل 1919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 86 ألفا و924 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مركز إدارة الوضع الخاص بكورونا القول إنه تم تسجيل 31 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 452 حالة.

وقال تاويسليب فيسانويوثين المتحدث باسم المركز إن التفشي الجديد للفيروس، الذي بدأ مطلع نيسان/أبريل الماضي، أسفر عن إصابة 58 ألفا و61 شخصا ووفاة 358 شخصا.

وقال رئيس الوزراء برايوث تشان اوشا " الاصابات اليومية بالفيروس ربما ترتفع خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الوقت الذي تستمر فيه السلطات الصحية في جهود رصد الحالات".

ومازالت العاصمة بانكوك الأكثر تضررا من الفيروس، حيث سجلت 855 حالة إصابة جديدة.

وسجلت تايلاند 1829 حالة تعاف من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 29 الفا و611 حالة.