اخبار العالم

الشروع بالمرحلة الثالثة من عمليات 'علي ولي الله' جنوب الموصل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الشروع بالمرحلة الثالثة من عمليات 'علي ولي الله' جنوب الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الشروع بالمرحلة الثالثة من عمليات "علي ولي الله" جنوب مدينة الموصل.

إعلام الحشد قال في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوات من اللواءين (21 -33) في الحشد الشعبي انطلقت لتطهير وتفتيش قرى وتلول جنوب الموصل من بقايا داعش".

 

وأضاف البيانت أن "القوات تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة بإسناد (مديرية مكافحة المتفجرات – الطبابة – مديرية الإعلام – والكتيبة الأولى لمقاتلة الدروع في الحشد الشعبي)".


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا