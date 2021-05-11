مجلس الوزراء يوافق على عقد التأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية

بغداد - ياسين صفوان - وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على عقد التأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة الخارجية مع شركة (اليانز) لمناقصة عقد التأمين الصحي وذلك استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بعد وصول خطاب ضمان الشركة متأخرا بعد عملية فتح العطاءات".

واضاف البيان ان "القرار تضمن أن تتحمل وزارة الخارجية صحة إجراءات فتح العطاءات، وتحليلها وجميع الأمور الأخرى وإمكانية موافقتها للقانون والتعليمات النافذة".