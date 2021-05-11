اتلاف 21 طن من حليب الاطفال منتهي الصلاحية في كربلاء المقدسة

بغداد - ياسين صفوان - عثرت الجهات الصحية والرقابية في محافظة كربلاء المقدسة على مخزن يحتوي اطنان من مادة حليب الاطفال منتهي الصلاحية.



وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قطاع الحر أحمد ساجت العبودي في بيان تلقته "الخليج 365" إن فرق الرقابة الصحية وأثناء قيامها بجولة تفتيشية مشتركة مع مديرية الجريمة المنظمة ، وجهاز الأمن الوطني ، تمكنت من وضع اليد على ( 21 ) أطنان من مادة حليب الأطفال علامة هيب ( ألماني المنشا ) "، حيث تم ضبطها في أحد المخازن ( المتخفية ) عن أنظار الشعبة".



وأضاف تم حجز الكمية بعد التأكد من إنها غير صالحة للإستهلاك البشري ، كونها مُنتهية الصلاحية، ومن ثم إتلافها في مواقع الطمر الصحي بموجب نظام الأغذية رقم ( 4 ) لسنة 2011 ، وحسب قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981، وبحضور صاحب العلاقة ، كما تم غلق المخزن ، كونه يمارس العمل دون الحصول على الموافقات القانونية المتعلقة بالاجازة الصحية ".