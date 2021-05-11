انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,750
سعر شراء الدولار 147,750
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,210,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 121,34 دولار
100 باوند 141,16 دولار
100 دولار 829,66 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1834,66 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 67,72 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 64,35 دولار
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اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,750
سعر شراء الدولار 147,750
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,210,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 121,34 دولار
100 باوند 141,16 دولار
100 دولار 829,66 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1834,66 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 67,72 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 64,35 دولار
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