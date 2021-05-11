انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تنتقد التفاوت الدولي للحصول على لقاحات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تيدروس في إفادة صحفية إن التفاوت العالمي الصادم في الحصول على اللقاحات، يظل أحد أكبر المخاطر التي تهدد إنهاء الوباء".لقد تلقت البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، التي تضم 53 في المائة من سكان العالم، 83 في المائة من اللقاحات في العالم، بينما تلقت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط- المنخفض، التي تضم 47 في المائة من سكان العالم، 17 في المائة فقط من لقاحات العالم، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.وأعرب تيدروس عن اعتقاده بأن التعاون هو "الخيار الوحيد" لإنهاء هذا الوباء.وقال تيدروس "لا يمكننا هزيمة هذا الوباء من خلال المنافسة، لا يمكننا ذلك. إذا تم التنافس على الموارد، أو إذا تم التنافس على مزايا جيوسياسية، فإن الفيروس هو المستفيد"، مشددا على "مبدأ أساسي للغاية وهو تحديد الفيروس كعدو مشترك".

وصادقت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، على لقاح BBIBP -CorV المضاد لكوفيد-19، والذي طورته شركة ((سينوفارم)) الصينية للاستخدام في حالات الطوارئ.



وقررت الصين تقديم 10 ملايين جرعة لقاح من لقاح كوفيد-19، لمبادرة (كوفاكس- COVAX) لتلبية احتياجات البلدان النامية، مما قد يخفف النقص العالمي، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.وعلى الرغم من الانخفاض في أعداد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في معظم المناطق بما فيها الأمريكتان وأوروبا، وهما المنطقتان الأكثر تضررا، فقد شهد العالم "هضبة عالية بشكل غير مقبول"، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 5.4 مليون حالة إصابة، وحوالي 90 ألف حالة وفاة تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي، وفقا لما قاله تيدروس.