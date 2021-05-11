شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 1150 إصابة جديدة بكورونا و68 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الاثنين/الثلاثاء عن تسجيل 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و68 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 238 ألفا و560 مصابا والوفيات إلى 13972.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 677 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 177440 حالة.