السعودية: سقوط مقذوف حوثي في إحدى القرى الحدودية بجازان

الخليج/ وام

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في السعودية، أنها تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وقال العقيد محمد بن يحيى الغامدي المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية: إنه وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل، نتج عنه تضرر المنزل وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية بسبب الشظايا المتطايرة، دون حدوث أي إصابات كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.