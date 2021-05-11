شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عوائد السندات والدولار يرفع أسعار الذهب والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء؛ إذ زاد الإقبال على المعدن بفعل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة؛ لمعرفة ما إذا كانت الضغوط التضخمية في زيادة.

وبحلول الساعة 05:38 بتوقيت جرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1836.95 دولار للأوقية (الأونصة)؛ وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 فبراير/ شباط عند 1845.06 دولار الاثنين.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة التي بلغت 1837.30 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات في ديلي إف.كس: «على الرغم من اتجاه الذهب للصعود في وقت سابق الثلاثاء، فإنه يجد صعوبة في مواصلة اكتساب الزخم وجزء من ذلك يرجع إلى القلق بشأن التضخم... لا يشير ذلك إلى أن أرقام الوظائف هذه تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتحرك».

وقال سبيفاك: إن هناك مقاومة كبيرة للذهب في نطاق بين 1855 و1875 دولار، بينما الدعم حول مستوى 1800 دولار.

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل من 1.6 في المئة، مما قلص من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

ومما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، حوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف على غير المتوقع في إبريل/ نيسان.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2961.16 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.4 في المئة إلى 27.43 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.2 في المئة إلى 1248.78 دولار.

(رويترز)