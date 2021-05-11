تراجع الأسواق الآسيوية ونيكاي يغلق على انخفاض 3% مع بيع أسهم التكنولوجيا

أغلق مؤشر نيكاي على انخفاض 3% الثلاثاء؛ نتيجة ضغوط بيع على أسهم التكنولوجيا بعد التراجع الحاد في بورصة ناسداك الاثنين.

وبحسب وكالة «فرانس برس» تراجع مؤشر نيكاي 225 بنحو 3.08% أو 909.75 نقطة إلى 28.608.59، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر توبكس بنحو 2.37% أو 46.35 نقطة إلى 1.905.92.

وكانت بورصة طوكيو فتحت على تراجع حاد، وتواصلت الخسائر في فترة الظهيرة بعد انخفاض بورصة ناسداك القائمة على أسهم التكنولوجيا بنحو 2.6% الاثنين.

وقال شينيتشي ياماموتو الوسيط لدى شركة أوكاسان للأوراق المالية: إن الأسهم المدرجة جميعها شهدت تراجعات حادة، لكن الأكثر تأثراً كانت أسهم التكنولوجيا.

من جانبه قال رئيس التحليل الفني لدى دايوا للأوراق المالية إيجي كينوتشي: «من المرجح أن تبدأ عملية اقتناص الفرص عند هذا المستوى الذي وصل له نيكاي؛ حيث يتوقع أن تصل الأسهم إلى نقطة القاع في أسبوع أو نحوه لتعاود الارتفاع بصورة محدودة بعد ذلك».

وأضاف قائلاً: إن المستثمرين يركزون على نتائج الشركات مع وصول موسم إعلان النتائج في اليابان إلى ذروته.

وبحسب «سي إن بي سي» شهدت أسواق الأسهم الآسيوية تراجعات حادة في تداولات الثلاثاء على خلفية موجة بيع أسهم التكنولوجيا الأمريكية يوم الاثنين، وقادت الأسهم في تايوان التراجع بخسارة مؤشر تايكس 4% في تداولات منتصف اليوم، كما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنحو 1.5%.

وتراجع مؤشر هانج سينج بنحو 2%، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسهم في شنجهاي وشين زين بنحو 0.3% و0.2% على التوالي.

وكانت أسهم التكنولوجيا الصينية بين الأكثر تضرراً على مستوى المنطقة. وتراجعت أسهم عملاق توصيل الطعام في هونج كونج «ميتوان» بنحو 6% مع مواصلة السلطات في بكين تشديداتها على شركات الإنترنت، وخسر عملاق التكنولوجيا «تينسينت» 2.4%.

وكانت الصين أعلنت الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك بنحو 0.9% في إبريل/ نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنحو 6.8% مقابل 6.5% متوقعة بحسب إجماع رويترز.