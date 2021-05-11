شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع مع انحسار مخاوف تعطل خطوط أنابيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل الخليج الأمريكي الإنتاج.

وبحلول الساعة 05:12 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتاً بما يعادل 0.94 في المئة إلى 64.31 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادتها سنتين أمس الاثنين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً أو 0.82 في المئة إلى 67.76 دولار للبرميل بعد ارتفاع أربعة سنتات أمس.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا في مذكرة اليوم «لم يكن أمد زيادة أسعار النفط طويلاً، إذ يبدو أن تعطل كولونيال بايبلاين لن يكون له أثر طويل المدى».

أغلقت كولونيال بايبلاين، التي تنقل أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً من البنزين والديزل ووقود الطائرات، شبكتها يوم الجمعة بعدما تضررت من هجوم إلكتروني.

ومن المتوقع أن تصدر أوبك اليوم تقريرها الشهري بشأن أسواق النفط، والذي سيتضمن أرقام الإنتاج في إبريل/نيسان.

(رويترز)