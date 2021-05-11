بوساطة مصرية.. التوصل لوقف إطلاق النار بين غزة والاحتلال الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

صرح مصدر خاص لوكالة “غزة الآن الإخبارية” بأن المقاومة الفلسطينية وافقت على وقف إطلاق النار بشرط واحد فقط وهو قيام الاحتلال بسحب جنوده من باحات المسجد الأقصى المبارك ووقف الانتهاكات بحق أهل القدس وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأضاف المصدر بأن وقف إطلاق النار يأتي بوساطة "مصرية قطرية أردنية تركية دولية" لمنع تصعيد الأحداث في فلسطين .

وتابع المصدر بأن المقاومة هددت الاحتلال الإسرائيلي بأنها لن تتوقف حتى يلتزم الاحتلال بشروطها وهي "الإفراج عن جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة وكذلك الانسحاب من باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس والتوقف عن الهجوم على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وكانت المقاومة الفلسطينية أصدرت تصريحاً هاماً جاء فيه بأنها لن تتوقف عن قصف الأراضي المحتلة ما دام الاحتلال مستمر في الاعتداءات وقد أعطت تحذيراً أخير للاحتلال بالتوقف وعدم التمادي في الاعتداء على أهالي مدينة القدس ووقف اقتحام الأقصى، وقد انسحب جنود الاحتلال من باحات المسجد الأقصى.



يُشار بأن أهالي القدس دخلوا إلى باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس في هذه اللحظات مكبرين مهللين ويرفعون هتافات لغزة وتوجيه تحية للمقاومة الفلسطينية .