شكرا لقرائتكم خبر عن خطة "النواب" تناقش موازنات "الأوقاف والتأمين الصحى" فى اجتماعها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعين لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، وآخر لمناقشة مشروع موازنة وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف المصرية وكذلك موازنة هيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية 2021/2022.

وبلغت جملة الموازنة الجارية المتوقعة للهيئة العامة للتأمين الصحى خلال السنة المالية 2021/2022 نحو 24 مليارا و330 مليون و700 ألف جنيه، وتصل جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2021/2022، المعروضة على مجلس النواب، نحو 24 مليارا و330 مليونا و700 ألف جنيه، مقابل نحو 20 مليارا و980 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت نحو 3 مليارات و350 مليونا و700 ألف جنيه.

وفى المقابل، بلغت جملة التكاليف والمصروفات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2021/2022 نحو 19 مليارا و330 مليونا و700 ألف جنيه، مقابل نحو 16 مليارا و280 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت نحو 3 مليارات و50 مليونا و700 ألف جنيه.

والجدير بالذكر أن لجنة الشئون الدينية، أوصت بزيادة مخصصات واعتمادات موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها، لمجابهة زيادة طلبات فرش وإحلال وتجديد المساجد، وتطوير المساجد الأثرية، وفواتير المرافق من كهرباء ومياه وغيرها، وتبلغ إجمالى الاستخدامات للسنة المالية 2021/2022، 14 مليارا و560 مليونا و898 ألف جنيه، وتبلغ إجمالى الموارد المقدرة (بدون عجز يمول من الخزانة العامة) مبلغ مليار و655 مليون جنيه، ويخصص للأجور وتعويضات العاملين مبلغ 11 مليارا و312 مليون جنيه، ويخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ مليار و820 مليون.