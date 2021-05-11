كازاخستان تسجل 1766 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - نور سلطان- (أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 346 ألفا و497 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2329 حالات شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 301 ألف و857 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 41 ألفا و94 شخصا، منهم 15 ألفا و68 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 802 في حالة حرجة.