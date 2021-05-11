السعودية تلزم القادمين إليها بالحجر صحي

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الأجانب القادمين إلى المملكة الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوع في أماكن تقرها الحكومة اعتباراً من 20 مايو لمكافحة انتشار كوفيد-19.وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول في وزارة الداخلية إنه مع عودة فتح المملكة، فإن الأفراد المستثنين مثل السعوديين وطواقم السفر الجوي والدبلوماسيين سيكون عليهم الخضوع للحجر الصحي في منازلهم إلا إذا كانوا قد تلقوا التطعيم.

وألزمت الهيئة شركات الطيران بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة من أجل إقامة المسافرين الخاضعين للحجر الصحي. وستضاف التكلفة إلى سعر تذكرة الطيران.

ولا يتعين على الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل الخضوع لحجر صحي إذا قدموا شهادة بذلك.

ويجب على المسافرين الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن ثماني سنوات إظهار نتيجة سلبية لفحص (بي.سي.آر) للكشف عن فيروس كورونا لا تتجاوز 72 ساعة قبل موعد الرحلة.