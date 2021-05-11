وابل من الصواريخ على إسرائيل… و130 غارة على غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 08:43 صباحاً - منذ 57 دقيقة

أعلنت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، الاثنين، أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقال مسؤول في الغرفة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، إنه “تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه العدو، من بينها رشقات صاروخية في اتجاه القدس المحتلة، وتل أبيب وعسقلان ردا على العدوان الإسرائيلي في الشيخ جراح والمسجد الأقصى”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قصف 130 “هدفا عسكريا” في غزة، مما أسفر عن مقتل 15 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكس، في تصريحات للصحافيين: “قصفنا 130 هدفا عسكريا، غالبيتها لحركة حماس”، مضيفا “وفقا لتقديراتنا، قتل 15 ناشطا تابعين لحركة حماس والجهاد الإسلامي”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه عسقلان في إسرائيل، أسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين بجروح مختلفة.

وقتل 24 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 9 أطفال، وأصيب أكثر من 100 آخرين في القصف الإسرائيليعلى قطاع غزة منذ ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “في الوقت الحالي أطلق نحو 150 صاروخا من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية”. وبحسب الجيش فإن “نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض العشرات منها”.

ودان الناطق باسم حماس حازم قاسم هذه الهجمات، قائلا إن “جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأطفال في غزة بدم بارد، جريمة مكتملة الأركان، تكشف حجم الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.

وردا على إطلاق حماس للصواريخ، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع “بشكل فوري وحتى إشعار آخر”.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في السلطة الفلسطينية رائد فتوح إن الجانب الإسرائيلي أبلغه بـ”إغلاق معبر كرم أبو سالم ابتداء من الثلاثاء و حتى إشعارٍ آخر وذلك بسبب الأوضاع الأمنية” وذلك بحسب “سكاي نيوز”.