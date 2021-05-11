مقتل جندي تركي في هجوم صاروخي بإدلب السورية

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

قتل جندي تركي وأصيب 4 أخرون، مساء الإثنين، في هجوم صاروخي على قافلة بمحافظة إدلب السورية.



وقالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن جنديا قتل وأصيب أربعة آخرون في هجوم على قافلة إمداد بإدلب شمال غربي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات التركية حددت الأهداف بالمنطقة وفتحت النيران ردا على الهجوم، لكنها لم تذكر أي جهة نفذت الهجوم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في وقت سابق، إن انفجارا وقع على طريق كفرلوسين- معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمالي إدلب السورية.

وأضاف المرصد على موقعه، مساء الإثنين، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت تزامنًا مع مرور رتل للقوات التركية يتألف من 7 آليات عسكرية، ما تسبب بإصابة مباشرة لإحدى تلك الآليات.

وأفاد بأن أصوات سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار وتفقدت الأضرار، حيث انتشلت 4 جرحى من القوات التركية بعضهم بحالة حرجة، وسط معلومات عن وجود قتلى أيضًا.