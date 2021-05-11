بالأرقام.. استطلاع رأي يؤكد خسارة حزب الرئيس التركي لأي انتخابات قادمة

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

فيما لا تزال التكهنات متواصلة حول إجراء انتخابات مبكرة في تركيا قبل 2023 رغم رفض الرئيس رجب طيب أردوغان، كشفت نتائج استطلاع رأي حديث عن حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على نسبة تأييد في الشارع التركي أقل من المعارضة، وهو ما أكدته استطلاعات أخرى جرت مؤخراً.



ووفق استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "متروبول للأبحاث واستطلاعات الرأي"، في يناير الماضي، حصدت المعارضة تأييد 43% من المشاركين، بينما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 37.2%، فيما بلغت أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد 18.6%.

ورفض أردوغان في مناسبات كثيرة مؤخرا اللجوء إلى انتخابات مبكرة، ويقول مراقبون إن "السبب في ذلك تراجع شعبية التحالف الحاكم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا".

وفاجأ أردوغان شعبه مؤخراً بالإعلان عن رغبته في تغيير دستور تركيا الحالي بآخر جديد، فيما ينظر إلى دعوة أردوغان على أنها سعي لتثبيت أركان حكمه، بعد أن أسفر تعديل دستوري تم إجراؤه في 2017 عن تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.

وأجمعت كافة استطلاعات الرأي التي تمّ إجراؤها في تركيا خلال الأشهر الماضية حول احتمالية تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، على تلاشي أصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لصالح أحزاب المعارضة بما فيها الأحزاب الجديدة، إضافة لهزيمة مؤكدة للرئيس رجب طيّب أردوغان حال إجراء انتخابات الرئاسة في الوقت الحالي.

وتوصلت دراسة حديثة أجراها مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام إلى أن عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو سوف يهزم الرئيس التركي الحالي أردوغان بهامش مريح إلى حدّ ما إذا تمّ عقد تنافس رئاسي بينهما في الظروف الراهنة.

وفي فبراير الحالي، أظهر استطلاعان للرأي أن تحالف الأمة التركي المعارض يتقدم على التحالف الحاكم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأكثر من 8٪.

ووجدت استطلاعات الرأي في شركة متروبول ومقرها أنقرة، أنّ أصوات تحالف الأمة ارتفعت إلى 48.3 في المائة، بينما بلغت أصوات تحالف الشعب، الذي يتألف أساسًا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه اليميني المتطرف حزب الحركة القومية نسبة 39.6 في المائة.

كذلك ووفقًا لمسح أجرته شركة أبحاث "راوست"، وهي شركة تهدف إلى إنتاج معلومات غير حزبية عن المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية في تركيا، فإن حزب العدالة والتنمية يخسر قوته أمام أحزاب المعارضة في المحافظات التي يسكنها الأكراد.

ووجدت الشركة أن 25 شخص من أصل 100 شخص كانوا قد صوتوا لحزب العدالة والتنمية في 2018 قد ابتعدوا هم أيضاً عن الحزب.

ووجد استطلاع Rawest الذي أجري في يناير 2021 أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، قد تضاعفت أصوات ناخبيه ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2018.

بالمقابل، يحافظ حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، على نسبة دعمه إلى حد كبير