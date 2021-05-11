شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : لقاح سبوتنيك قضى على كورونا في سان مارينو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن استخدام لقاح (سبوتنيك V) المضاد لكورونا جعل سان مارينو أول دولة تهزم الفيروس في أوروبا، وقلل معدل الإصابة فيها إلى الصفر.

وقال رئيس الصندوق كيريل دميترييف في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) إنه في فترة الذروة في أوائل أبريل، كان معدل الإصابات بفيروس كورونا في دولة سان مارينو الإيطالية حوالي 250 حالة أسبوعيًا، ولكن منذ 4 مايو لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة.

وأضاف أن متوسط ​​معدل الإصابة اليومي انخفض بمقدار 250 مرة، وبفضل التطعيم باللقاح الروسي (سبوتنيك V) باتت سان مارينو من أوائل الدول في أوروبا التي بدأت برفع القيود المفروضة على خلفية الوباء.

وتابع قائلًا: "وبات متوسط ​​الإصابة في هذا البلد، أقل بأكثر من 40 مرة من المؤشر المتوسط ​​في دول الاتحاد الأوروبي، كما أدى تطعيم سكانها إلى خفض معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى الصفر، وقامت السلطات هناك بإغلاق جناح المستشفى الخاص بعلاج مرضى كوفيد".