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إصابة 4 أشخاص في انفجار وقع شمال شرقي اليابان

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في انفجار وقع شمال شرقي اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير إعلامي ياباني أن أربعة أشخاص على الأقل، أصيبوا في انفجار وقع بمصنع للمواد الكيميائية في شمال شرقي اليابان صباح اليوم الثلاثاء.

ووقع الانفجار في مدينة أيواكي، جنوب محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وأظهرت لقطات فيديو بثتها الهيئة، دخانا يتصاعد من مصنع إنتاج المواد الكيميائية، فيما ذكرت وكالة أنباء كيودو أن 18 شخصا كانوا يعملون فى المصنع وربما كان هناك بعض الزوار هناك وقت الانفجار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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