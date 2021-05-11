شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أرضي يودي بحياة 7 أشخاص في سومطرة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم بينما لا يزال آخر في عداد المفقودين، بعد أن طمر انهيار أرضي عمالا في موقع غير مرخص لتعدين الذهب في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا.

وأوضح راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن تسعة أشخاص أصيبوا أيضا جراء الحادث الذي وقع يوم الاثنين عندما سقط الطين وتدحرجت الصخور الكبيرة، بعد هطول أمطار غزيرة في اليوم السابق في منطقة ساوث سولوك، مبينة أن : "التضاريس الوعرة جعلت إنقاذ الضحايا ونقلهم أمرا صعبا".

يذكر أن الحوادث المميتة شائعة في مواقع التعدين غير القانونية في إندونيسيا، فيما لقي نحو 24 شخصا حتفهم إثر كوارث مماثلة العام الجاري.