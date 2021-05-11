شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 14 حالة جديدة بكورونا والإجمالي 90783 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك مقابل 11 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أنها سجلت أيضا 25 إصابة خالية من الأعراض.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة، فيما يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90783، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.