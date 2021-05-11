رئيس الكونغو يصل إثيوبيا لبحث كسر جمود مفاوضات سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الرئيس الكونغولي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي إلى إثيوبيا، لبحث كسر جمود مفاوشات سد النهضة.

وتأتي زيارة تشيسكيدي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أ بابا الثلاثاء، ضمن جولته التي بدأها السبت الماضي بالخرطوم ثم القاهرة، لطرح مبادرته لتسوية خلافات سد النهضة.



ومن المنتظر أن يعقد رئيس الكونغو مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول كيفية استئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.



وأجرى تشيسيكيدي زيارة خاطفة إلى السودان السبت الماضي، لطارح مبادرة جديدة لم تتضح معالمها بعد، لتسوية الخلاف بين دولتي المصب مصر والسودان، ودولة المنبع إثيوبيا.

كما أجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أكد أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، مشيراً إلى أن الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد "سيجنب المنطقة المزيد من التوتر".

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

ويرفض السودان الخطوة ويطالب بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تدعمه مصر.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وتتمسك بالوساطة الأفريقية فقط.