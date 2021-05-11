المملكة السعودية تطالب بوقف انتهاك حرمة المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت السعودية عن إدانتها للاعتداءات السافرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية ضد حرمة المسجد الأقصى، مؤكدة ضرورة توقفها فورا.



وأصدرت الخارجية السعودية بيانا: دعت فيه المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.