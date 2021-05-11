شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف لهيئة المتحف المصرى الكبير فى القانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، وذلك وفقا لما نص عليه القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، وتكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى هذا القانون بهيئة المتحف.

وفيما يلى نستعرض أهداف هيئة المتحف وفقا لنص التشريع.

ووفقا للقانون

1- هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

2- وتضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفى، ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

3- ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

الجدير بالذكر أن أعمال الترميم تستمر فى المتحف المصرى الكبير للقطع الأثرية التى سيتم عرضها خلال افتتاحه، حيث سيتم عرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، والتى تضم لأول مرة المجموعة الكاملة للملك الذهبى، والتى تتجاوز عددها 5 آلاف قطعة، داخل قاعة تبلغ مساحتها 7000 متر، بعد ترميمها بشكل علمى حديث معترف به دوليا.