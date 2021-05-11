كورونا في 24 ساعة.. 68 حالة وفاة والصحة العالمية تُصنف السلالة الهندية بأنها "مثيرة للقلق"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان في بيان لها في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، خروج 677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 177440 حالة حتى اليوم.

-68 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

-​الصحة تكشف نوعين من الأعراض الجانبية للقاح كورونا

-بينهم هنود.. الحجر الصحي يكتشف 10 ركاب مصابين بـ"كورونا" فور وصولهم مطار القاهرة

-صحة أسوان توفر جهازين للكشف السريع عن مصابي كورونا القادمين من الخارج

-بخزان أكسجين إضافي.. دعم مستشفى سيدي سالم في كفرالشيخ

-صور.. تعقيم مطار أسوان الدولي لمواجهة كورونا

-بسبب "كورونا".. إغلاق 5 منشآت تجارية وتحرير 99 مخالفة في المنيا - صور

-تطعيم 1600 مواطن بلقاح كورونا في مستشفى العريش

-لعدم ارتداء الكمامة.. تحرير 456 غرامة فورية في سوهاج

-الإمارات تبدأ إنتاج لقاح "حياة فاكس" المضاد لكورونا

-اعتماد ممر سفر آمن بين الإمارات والبحرين للحاصلين على لقاح كورونا

-وكالة الأدوية الأوروبية: التنازل عن براءات اختراع اللقاحات لن يحل المشاكل الكبيرة

-الصحة العالمية تصنف السلالة الهندية من كورونا بأنها "مثيرة للقلق"

-معركة الهند مع كورونا تثير مخاوف من عدم توافر لقاحات في أفريقيا

-بريطانيا تخفف قواعد التباعد الاجتماعي وتنصح بالحذر

-بريطانيا تسجل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

-إصابة وزير الداخلية الألماني بفيروس كورونا

-باكستان تفتتح أكبر مركز للتطعيم ضد كورونا

-السياح يتوافدون من الخارج لتلقي لقاح كوفيد على أحد الشواطئ الأمريكية

-فرنسا ترحب بوقف الاتحاد الأوروبي استيراد لقاح أسترازينيكا

-فيروس كورونا: الإمارات تعلق دخول القادمين من 4 دول آسيوية لمواجهة كوفيد-19

-ألمانيا تُقصر لقاح جونسون أند جونسون على من هم فوق الستين

​