بيانات إحصائية جديدة تظهر عجز التجارة الخارجية في تركيا

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أن عجز التجارة الخارجية في تركيا بلغ مارس الماضي 4.65 مليار دولار وفقاً لنظام التجارة العام، واصلت إيرادات السياحة تراجعها وإن بنسبة أقل مُقارنة بالعام الماضي.

لكن ووفقًا لجمعية السياحة الروسية، فإن إلغاء الرحلات الجوية إلى تركيا هذا العام سيكون معادلاً من حيث الخسائر الاقتصادية للإغلاق الأولي في مارس 2020.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت 41 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 2.45 مليار دولار.

كانت إيرادات السياحة في تركيا قد هبطت في العام الماضي 65 بالمئة إلى 12 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقبل نحو أسبوعين، كشفت مصادر إعلامية روسية، أنّ نصف مليون سائح من روسيا باتوا غير قادرين الآن على السفر إلى تركيا بعد أن أعلنت موسكو فرض قيود على السفر بحجة نفشّي الوباء بشدّة في تركيا، فيما رأى مراقبون في ذلك عقوبات فرضتها موسكو على أنقرة التي تدعم كييف.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، حظر الرحلات الجوية إلى تركيا للسائحين في الفترة من 15 أبريل إلى 1 يونيو بسبب ما قالت إنه تصاعد في معدل انتشار فيروس كورونا في البلاد، فيما كانت السلطات التركية تأمل أن يوفر بدء الموسم السياحي مساعدة ضرورية لاقتصادها المتعثر.