الجيش الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 130 هدفا في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، أن عملية "حارس الأسوار"، تضمنت قصف أكثر من 130 هدفًا وموقعًا في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأشار فيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أنه "تم القضاء على 15 ناشطًا" من الفصائل في قطاع غزة، وعلى رأسها حماس، وتابع أن الغارات الجوية التي تشنها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، ترتكز على مواقع إنتاج وتخزين صواريخ ووسائل قتالية بالإضافة إلى مجمعات عسكرية.





ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى استهداف غرفة الاستخبارات العسكرية في جنوب قطاع غزة، بجانب نفقيْن محاذييْن للسياج الأمني، ومنزل قائد كتيبة في حماس داخل مبنى متعدد الطوابق.





وكشف عن إطلاق نحو 200 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، ثلثها سقط داخل قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مدنيين داخل القطاع، مشددا على أن نسبة نجاح منظومة القبة الحديدية في اعتراض صواريخ غزة، تفوق 90%.