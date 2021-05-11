القسام توجه ضربة صاروخية لعسقلان.. ووسائل إعلام إسرائيلية تؤكد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كتائب القسام صباح الثلاثاء، توجيه رشقة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان، رداً على استهداف بناية سكنية غربي غزة.

ووفق مصادر محلية فلسطينية في غزة تحدثت لـ"الخليج 365" ، يدور الحديث عن إطلاق 20 صاروخا دفعة واحدة تجاه عسقلان.

ولوحت القسام بالتصعيد قائلة: "إذا كرر العدو استهداف المنازل المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيماً".

كما أعلنت الكتائب أيضاً إطلاق رشقة صاروخية تجاه بلدة ياد مرخاي، وقبلها استهداف مفلاسيم بقذيفتي هاون من العيار الثقيل.





من ناحية أخرى، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، استهداف صواريخ من قطاع غزة لجنوبي إسرائيل.



وشن الطيران الإسرائيلي مساء الإثنين، غارة جوية استهدفت موقعا غربي غزة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وأشار مراسل "”الخليج 365” الإخبارية" إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت بناية سكنية غربي القطاع.