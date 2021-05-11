خرقوا قرارت الغلق.. ضبط 31 من أصحاب المحال في كفر الشيخ-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة مكبرة بين الشرطة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، الإثنين، عددًا من أصحاب المحال التجارية في نطاق المدينة، والقرى، وذلك أثناء عمل الحملة لمتابعة قرارات الغلق الجديدة للمحال التجارية، في إطار توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وضمت الحملة أحمد عيسى، والسيد عبد الستار، وأحمد سلطان، نواب رئيس مدينة دسوق، ورامي مصطفى حماد، مسئول الغلق الإداري بمجلس مدينة دسوق، ووليد فاروق، رئيس حي جنوب، وعددا من رجال الشرطة بقسم، ومركز شرطة دسوق، وذلك لمتابعة غلق المحال التجارية في موعدها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 31 شخصًا من أصحاب المحال التجارية، والمقاهي، لاتهامهم بخرق الحظر، وعدم ارتداء الكمامات، فيما جرى تنفيذ غلق، وتشميع مصنع خيوط، ومقهيين لمدة 48 ساعة، وجرى ضبط صاحبهم ضمن أصحاب المحال المخالفين في العدد المشار إليه، فيما جار عرض المحاضر المحررة ضدهم على النيابة العامة لاتخاذ قرارات حيالهم.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات والتي نصّت على "غلق كل المحال والمقاهي والمطاعم الـ 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل، فضلاً عن استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو".