محافظ الوادي الجديد: عودة مواعيد غلق المحال في التاسعة مساءً بسبب التكدس

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عودة العمل بالمواعيد التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في التاسعة مساءً، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ١٠ مايو ٢٠٢١.

وقال المحافظ، في بيان صحفي له أمس الإثنين، إن سبب عودة العمل بقرار رئيس الوزراء نظرًا لما تلاحظ خلال المرور الميداني من عدم التزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتكدس المواطنين بالمحال التجارية.

وكان محافظ الوادي الجديد أعلن السبت الماضي أنه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء تمت الموافقة على تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي لـ ١١ مساءً بدلاً من ٩ مساءً وذلك اعتبارًا من السبت ٨ مايو ٢٠٢١، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وأصحاب المحال والحد من التزاحم.​