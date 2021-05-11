محمد الفلاح - البنتاجون يكشف عن مناورة إيرانية غير آمنة في مضيق هرمز

الثلاثاء 11 مايو 2021

بعدما كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الاثنين، تفاصيل عن شحنة الأسلحة المصادرة في بحر العرب القادمة من إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مضاعفة لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تأمين الملاحة ومنع تمرير السلاح إلى الجماعات المتطرفة.



كما أعلن جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن قوارب الحرس الثوري نفذت مناورة غير آمنة أمام السفن الأمريكية في مضيق هرمز.

وأضاف أن القوات الأمريكية أطلقت 30 طلقة تحذيرية ضد القوارب الإيرانية التي اقتربت منها في المضيق، مشيراً إلى أن القوارب الإيرانية تقصدت الاحتكاك مع قوات البحرية الأمريكية هناك.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الأمريكي أن البحرية الأمريكية مدربة وتتبع الأصول عند وقوع احتكاكات مع أي طرف، مشدداً على أن من حقها الدفاع عن نفسها.

إلى ذلك، أكد أن إغلاق خط الأنابيب لا يؤثر على عمليات القوات المسلحة الأمريكية، لافتاً إلى أن لديها ما يكفي من النفط.