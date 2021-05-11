شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. أمريكا تتخذ خطوة جديدة تجاه الأطفال والمراهقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الاثنين، إنها وسعت تصريح الاستخدام الطارئ لاستخدام لقاح بيونتيك/ فايزر المضاد لفيروس كورونا ليشمل الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

واقتصرت الموافقة سابقا على إعطاء اللقاح، الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية لصناعة اللقاحات وشريكتها الأمريكية فايزر، في البلاد على الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عاما.

ووصفت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك التوسع بأنه "خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد 19-"، فيما قالت في بيان: "يسمح إجراء اليوم بحماية السكان الأصغر سنا من كوفيد- 19، مما يجعلنا أقرب إلى العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية وإنهاء الجائحة"، موضحة أن الهيئة "أجرت مراجعة دقيقة وشاملة لجميع البيانات المتاحة" قبل إصدار التمديد.

وتم إبلاغ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد، بتسجيل حوالي 5ر1 مليون حالة إصابة بكوفيد- 19 بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عاما منذ بداية الجائحة.