4 إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية غربي غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن الطيران الإسرائيلي مساء الإثنين، غارة جوية استهدفت موقعا غربي غزة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وأشار مراسل "”الخليج 365” الإخبارية" إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت بناية سكنية غربي القطاع.

وتأتي هذه الغارة، بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق أكثر من 160 قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان مساء الإثنين، أن القصف الصاروخي من قطاع غزة، دام لأكثر من 10 ساعات.

وكانت صافرات الإنذار دوت قبل قليل في مستوطنة سديروت بمحيط قطاع غزة، في ظل القصف الصاروخي المتبادل بين غزة وإسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت مسمى "حارس الأسوار".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار"، موضحة أن العملية بدأ الطيران الحربي الإسرائيلي تنفيذها، منذ مساء الإثنين، عبر سلسلة غارات على أهداف متفرقة في أنحاء القطاع.