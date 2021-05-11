وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق أكثر من 160 قذيفة صاروخية من قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنه تم إطلاق أكثر من 160 قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الإثنين، أن القصف الصاروخي من قطاع غزة، دام لأكثر من 10 ساعات.

وكانت صافرات الإنذار دوت قبل قليل في مستوطنة سديروت بمحيط قطاع غزة، في ظل القصف الصاروخي المتبادل بين غزة وإسرائيل.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت مسمى "حارس الأسوار".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار"، موضحة أن العملية بدأ الطيران الحربي الإسرائيلي تنفيذها، منذ مساء الإثنين، عبر سلسلة غارات على أهداف متفرقة في أنحاء القطاع.

وتأتي العملية بعد توجيه الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية نحو القدس وسديروت وتل أبيب، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

كما جاءت بعد أن أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، مشاورات أمنية مع قادة الجيش والمخابرات في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.