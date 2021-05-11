بالصور.. محافظ الغربية يقود حملة ليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة ليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، أغلق خلالها كافة المقاهي والمحال المفتوحة بعد وقت الغلق المحدد والموجودة على طول طريق المحلة –طنطا.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد قرى (عياش، شبراملكان ومحلة أبو علي) بمركز المحلة، حيث تم غلق مقهيين لتقديمهم الشيشة ولعدم الالتزام بمواعيد الغلق، غلق أحد محال الحلاقة، ٣ ورش وذلك لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، إلى جانب غلق مقهيين بالمستعمرة بالمحلة الكبرى، كما تم تفقد ميدان (الشون - المشحمة) وشوارع ( البحر، محب، شكري القوتلي)، موجهاً بغلق ملعبين لكرة القدم ومقهى واحد بمنطقة الرجبي بأول المحلة.

توجه بعدها المحافظ لمركز ومدينة سمنود، حيث تابع التزام المحال بشوارع مدينة سمنود الرئيسية والفرعية بمواعيد الغلق، وتم التوجيه بغلق أحد النوادي وإخلائه.

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