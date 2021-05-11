اليمن يدعو المجتمع الدولي للضغط على الانقلابيين

ابوظبي - سيف اليزيد - الاتحاد، وكالات (عدن)

أجرى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، سلسلة اتصالات هاتفية بسفراء كل من الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، أكد خلالها ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً على ميليشيا الحوثي وإيران من أجل التوصل لحل في اليمن.

وتطرق في اتصاله بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبيرغ، إلى تعنت ميليشيا «الحوثي»، ورفضها للمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكداً حرص الحكومة على إنهاء معاناة اليمنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، وصولاً إلى إيجاد سلام دائم وشامل واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

وشدد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه الصلف الحوثي، ورفض الميليشيا مساعي إحلال السلام وإصرارها على مواصلة العدوان على مأرب، وتهديد ملايين النازحين والقاطنين في المحافظة.

كما ناقش بن مبارك، أمس، مع سفير جمهورية الصين الشعبية كانغ يونغ، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود عملية السلام.

وحذر خلال الاتصال، من تداعيات استمرار التصعيد العسكري لميليشيا «الحوثي» الانقلابية على محافظة مأرب واستهدافها اليومي للمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة، مبيناً تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عموماً والنازحين في المحافظة على وجه الخصوص.

ولفت وزير الخارجية اليمني خلال حديثه مع السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين، إلى أن مواصلة الميليشيا الهجوم على مأرب يؤكد الطبيعة العدوانية للميليشيا وارتهانها لأجندة إيران التخريبية، لزعزعة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

من جانبهم، أكد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي والصين ورسيا، دعم بلادهم لجهود إحلال السلام في اليمن، ووقوفها إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.

إصابة 7 مدنيين بصاروخ باليستي حوثي على مأرب

أطلقت الميليشيات الإرهابية صاروخاً باليستياً على حي سكني أصابت فيه 7 مدنيين وسط المدينة فجر أمس.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر محلي، قوله: إن الميليشيات قصفت عند منتصف الليل حياً سكنياً وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي، أسفر عنه سقوط 7 مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أن الصاروخ هو الخامس الذي تقصف به الميليشيات مدينة مأرب، وتستهدف به المدنيين في المدينة خلال أسبوع، مؤكداً استمرار الميليشيات في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في مدينة مأرب بقصفها المكثف للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وتواصل الميليشيات «الحوثية» استهدافها لمدينة مأرب بعشرات الصواريخ الباليسيتة والطائرات المسيرة.

وكان تقرير حقوقي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، كشف عن مقتل 469 مدنياً وإصابة 1119 آخرين جراء الصواريخ البالستية والمقذوفات، التي أطلقتها الميليشيات على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بالمدينة خلال الأشهر الماضية.

من جانبه، أكد مدير مكتب الرئاسة اليمنية عبدالله العليمي في لقاء افتراضي نظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن معركة مأرب «لا تحتمل الخسارة».

وقال العليمي: «بالنسبة لليمنيين، تمثل المعركة أهمية وجودية بالنسبة لهم ولحياتهم ولأولادهم ومستقبلهم»، موضحاً: «مأرب لن تسقط».

وفي مأرب، لا يبدو يحيى الأحمدي، وهو أحد أبناء المدينة منشغلاً كثيراً بتقدم المتمردين.

وقال: «الحوثيون لم يتعلموا الدرس، فمنذ سبع سنوات وهم يحاولون الدخول إلى هذه المدينة، والناس ترفضهم والواقع يرفضهم».

وأضاف: «هم ينتحرون على أسوار المدينة، بينما الناس تعيش أجواء العيد ويقومون بشراء ملابس جديدة، ويحرصون على الاحتفال بالعيد كما لو لم يكن هناك حرب».