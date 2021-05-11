السودان: إجراءات أمنية مشددة في ذكرى فض الاعتصام

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

استبق الجيش السوداني دعوة إفطار لمنظمة أسر الشهداء في ذكرى فض الاعتصام الثانية الموافقة 29 رمضان، وقرر إغلاق الطرق المؤدية للقيادة العام للجيش بالخرطوم اليوم.

وطبقاً لتعميم أصدره الإعلام العسكري للقوات المسلحة، سيجري إغلاق كل الطرق المؤيدة للقيادة العامة، وأهابت بجميع المواطنين تجنب الاقتراب واتخاذ الطرق البديلة، حفظاً للأمن والاستقرار.

وكانت منظمة أسر الشهداء دعت للإفطار في ميدان الاعتصام المطل على القيادة العامة للجيش، إحياء للذكرى الثانية لفض الاعتصام.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الاستخبارات العسكرية السودانية أنها أوقفت تنظيماً عصابياً في القضارف، وبحوزته أسلحة وذخائر مهربة لصالح الميليشيات الإثيوبية على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

وأكدت شعبة استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف، شرق السودان، أنها تمكنت من توقيف عصابات تتاجر في الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتجارة المخدرات، وأنها ضبطت 17500 طلقة، و42 قطعة بندقية كلاشينكوف، و466 خزنة مسدس تركي وعبوتي مخدرات.

وقالت مصادر سودانية: إن كميات الأسلحة والذخائر كانت في طريقها لعصابات «الشفتة» والميليشيات الإثيوبية المسلحة، التي تستخدمها في عمليات عسكرية في إرهاب وترويع المواطنين والرعاة والمزارعين.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان الفريق منور عثمان سيطرة وانتشار القوات والأجهزة الأمنية الأخرى على طول الشريط الحدودي للحد من التهريب وانتشار السلاح، مؤكداً حرص القوات المسلحة على تأمين الموسم الزراعي.

وفي تطور آخر، دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قيادة دولة جنوب السودان إلى الإسراع في استكمال بنود اتفاق السلام العالقة بدولة الجنوب.

وأشاد دقلو، خلال اتصال هاتفي أمس مع مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، بقرارات الرئيس سلفا كير ميارديت بحل البرلمان، التي قال إنها تمهد الطريق لإعادة تشكيله وفقاً لاتفاق السلام.