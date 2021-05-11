الوضع يزداد اشتعالا.. صواريخ من غزة وغارات إسرائيلية تُسقط 21 شهيدا

محمد الفلاح - الوضع يزداد اشتعالا.. صواريخ من غزة وغارات إسرائيلية تسقط 21 شهيدا

الثلاثاء 11 مايو 2021

استشهد 21 فلسطينياً منهم 9 أطفال وأصيب العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية، الإثنين، على قطاع غزة.



وأكدت مصادر طبية ومحلية، أن الطائرات الإسرائيلية شنت عددا كبيرا من الغارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، موقعة ضحايا وإصابات وأضرارا.

وفي تفاصيل استشهاد هذا العدد الكبير في غضون ساعات قليلة أوضحت المصادر المحلية، أن أولى الأحداث استهداف دراجة نارية في بيت حانون نجم عنها استشهاد المواطنين محمد نصير ومحمد فياض.

وذكرت المصادر أنه بعد قليل سقطت قذيفة صاروخية في ساحة خلف المسجد العمري، في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين.

ووفق المصادر فإن قذيفة أخرى سقطت على منزل حسين عبدالنبي في حي الجرن بجباليا ونجا سكانه بأعجوبة.

وبعد الساعة السابعة من مساء الإثنين، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية شرق جباليا ما أدى لاستشهاد مواطن ونجله، بحسب ذات المصادر.

كما قصفت قوات الاحتلال منزلين في بيت حانون، ونجم عن ذلك 8 شهداء وعدد من الإصابات، فيما سقطت قذيفة على منزل وتسببت بوقوع إصابات.

واستشهد مواطنان أيضا في غارات أخرى على شمال قطاع غزة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على حي المنارة والقرارة وغرب خانيونس، ودير البلح والنصيرات وغرب غزة، مستهدفة مواقع وأراضي، وأوقعت أضرارا وإصابات.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية بغزة التي تديرها حماس اتخاذ إجراءات وفق خطة الطوارئ لتأمين الجبهة الداخلية، في حين حثت وزارة الإعلام على تغليب المصلحة الوطنية والمهنية في التغطية.

وقال الناطق باسم الوزارة، في بيان، إنه "استجابة للظروف الميدانية في قطاع غزة، اتخذت الأجهزة الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية والأمن الوطني إجراءاتها وفق خطة الطوارئ".

وبين أن ذلك بهدف القيام بواجبها في تأمين الجبهة الداخلية، وتقديم الدعم والإسناد للمواطنين في إطار العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.

في المقابل، استمرت الرشقات الصاروخية من غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 150 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض عشرات منها.

وتفجرت الأمور بعدما أطلقت الذراع المسلحة لحماس رشقة صاروخية على القدس بعد تهديد طالبت فيها بإخلاء القوات الإسرائيلية من حي الشيخ جراح ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى الذي شهد مواجهات عنيفة هذا اليوم أصيب خلالها أكثر من 360 فلسطينيا.