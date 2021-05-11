رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

المناطق_واس

طالب رئيس الوزراء محمد أشتية مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من عشرين مواطنًا بينهم تسعة أطفال.

ووجه رئيس الوزراء بتوفير جميع الإمكانات الصحية والمستلزمات الطبية للمستشفيات في القطاع، معربا عن مواساته لعائلات الضحايا.

كما طالب مجلس الأمن بوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، والذي أدى إلى إصابة مئات المصلين بجروح.