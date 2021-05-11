شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 بورونديا بينهم ضابط في كمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 12 شخصا مصرعهم، أمس الإثنين، بينهم ضابط كبير في الجيش البوروندي برتبة عقيد وأصيب آخرون في كمين استهدف مركبات في وسط بوروندي.

وذكرت مصادر إعلامية محلية «أن العقيد أونسفور نيزيجييمانا كان عائدا من عند عائلته عندما وقع الهجوم، مشيرة إلى أن الكمين نُصِبَ على بعد أربعة كيلو مترات من وسط مدينة مورامفيا حيث أطلق عشرة رجال مدججين بالسلاح النار على سيارة العقيد عند وصولها ثم أشعلوا فيها النيران.

وأوضحت المصادر أن ثلاث سيارات أخرى في مكان الحادث تعرضت للهجوم بالبنادق والقنابل اليدوية، وتصاعدت في الفترة الأخيرة أعمال العنف في بوروندي كما تزايدت عمليات نصب الكمائن ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.