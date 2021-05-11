صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت بمحيط غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت بمحيط قطاع غزة،مساء الإثنين، مع تصاعد القصف الصاروخي والقصف المتبادل، الذي يسفر عن دوي الانفجارات في غزة ومناطق بإسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الإثنين، رصد إطلاق 150 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في أحدث تصعيد أشعلته مواجهات القدس.



وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إن عدد الصواريخ التي أُطلقت من القطاع بلغت 150 منذ الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي).