ذكرى فض "اعتصام القيادة".. الجيش السوداني يغلق الطرق إلى مقره بالخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم الثلاثاء.

وذكر بيان للإعلام العسكري التابع للجيش السوداني، الإثنين، أنه تقرر "إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة الثلاثاء ٢٩ رمضان".

وطالب البيان جميع المدنيين بتجنب الاقتراب واتخاذ الطرق البديلة حفاظا على الأمن والاستقرار.

وأعلنت مجموعة تعرف بـ"حراك التاسع والعشرين من رمضان" التي تضم (منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة – منظمة جرحى ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة – وميثاق الشهداء والثوار – مبادرة يوم أسر الشهداء- وتجمع السودانيين بالخارج) اعتزامها تنظيم إفطار أمام القيادة العامة للقوات المسلحة لإحياء ذكرى فض "اعتصام القيادة" في 29 رمضان في يونيو 2019 والذي شهد سقوط قتلى وجرحى.

وجدد الحراك، في بيان له على "فيسبوك" تمسكه والتزامه بتحقيق جميع أهداف واستحقاقات ثورة ديسمبر.

