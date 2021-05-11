عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تطالب بوقف انتهاك حرمة المسجد الأقصى

الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365

أعربت السعودية عن إدانتها للاعتداءات السافرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية ضد حرمة المسجد الأقصى، مؤكدة ضرورة توقفها فورا.



وأصدرت الخارجية السعودية بيانا، دعت فيه المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، انسحبت الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى بعد مواجهات عنيفة مع المصلين في ساحات المسجد.

وقال شهود عيان، إن عشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية انسحبوا من ساحات المسجد بعد مواجهات عنيفة استمرت نحو الساعتين.

وأضاف شهود العيان، أن العديد من الفلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات التي استخدمت فيها الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، وهو ما قابله الشبان برشق الشرطة بالحجارة.

وكان المئات من المصلين خرجوا من المسجد خلال المواجهات فيما تحصن المئات في المصلى القبلي المسقوف.

وذكر شهود العيان أن الشرطة أطلقت قنابل الصوت والمسيلة للدموع على المتحصنين، في محاولة لدفعهم على مغادرة المسجد.

وهاجم عشرات الشبان الفلسطينيين مركزا للشرطة الإسرائيلية في صحن قبة الصخرة.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.