عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة عشرات الفلسطنيين في مواجهات بالضفة الغربية

الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت مساء الإثنين مع الجيش الإسرائيلي في العديد من المدن بالضفة الغربية.



ووقعت المواجهات في مدن نابلس وطوباس وجنين وقلقيلية وطولكرم في شمالي الضفة الغربية والخليل وبيت لحم في جنوبي الضفة ومخيم قلنديا في وسط الضفة.

ورشق الشبان الفلسطينيين قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اطلق على المتظاهرين الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والمسيلة للدموع.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنه سجل 5 إصابات بالرصاص المعدني و12 نتيجة استنشاق الغاز في الخليل و51 إصابة نتيجة استنشاق الغاز وإصابة بالرصاص المطاطي في بيت لحم.

كما أشار الى 5 إصابات بالرصاص المطاطي و14 نتيجة استنشاق الغاز في قلقيلية، وإصابتين بالرصاص الحي في جنين، و43 إصابة نتيجة استنشاق الغاز و13 بالرصاص المطاطي، وإصابة بالرصاص الحي في حوارة بنابلس، وإصابتين بالرصاص المطاطي في مآدمة في نابلس، فضلا عن إصابة بالرصاص الحي و3 بالرصاص المطاطي و2 نتيجة استنشاق الغاز في طولكرم.

إضافة الى ذلك فقد سجل الهلال الأحمر إصابة بالرصاص المطاطي و5 نتيجة استنشاق بالغاز في طوباس، و8 إصابات بالرصاص المطاطي وإصابة واحدة بالرصاص الحي و7 نتيجة استنشاق الغاز في مخيم قلنديا.

ولفت الهلال الأحمر إلى أن عدد الإصابات بلغ بالإجماع 203 إصابة.

واستخدم فلسطينيون العشرات من قنابل الصوت والمسيلة للدموع التي اطلقتها الشرطة الإسرائيلية خلال اقتحامها للمسجد الأقصى يوم الإثنين لكتابة كلمة القدس ومجسم الصخرة المشرفة على إحدى المصاطب في ساحات المسجد الأقصى.